Milei llama de nuevo "ladrón corrupto" a Pedro Sánchez tras su polémico viaje a Madrid

Buenos Aires, Argentina.-El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a insultar este viernes al presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su discurso en la cena anual de la Fundación Faro, que utilizó para llamarle "ladrón corrupto".

Este fue el primer discurso que ofreció Milei en su país tras regresar de Madrid, donde el pasado miércoles insultó a Sánchez durante su disertación ante el Foro Nueva Economía, lo que generó una gran polémica que traspasó fronteras por irrumpir en la campaña electoral española.

En el encuentro de la Fundación Faro, el centro de pensamiento de ultraderecha -del que se ha nutrido Milei para construir su plan de Gobierno-, el argentino advirtió del peligro al que, según él, se enfrenta Occidente por la caída de la natalidad y la acogida de migrantes, y puso como ejemplo a España.

"!España! La política del reemplazo del ladrón corrupto Pedro Sánchez. El eslogan ese de si hacer tal cosa es de zurdos, soy zurdo, le faltaba decir: "si ser chorro (ladrón) es de zurdo, soy zurdo. Hubiera cuadrado perfecto", dijo Milei ante un auditorio que le aplaudió tanto esos ataques.

"Europa eligió el peor de los caminos: no quiso reformar sus jubilaciones, no quiso tener hijos y, para tapar el agujero, abrió la frontera sin control. Como resultado hoy esta poniendo en riesgo la continuidad de su propia cultura, importando inmigrantes que odian sus valores", añadió.