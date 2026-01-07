Milei defiende a Estados Unidos y rechaza que busque apropiarse del petróleo venezolano

Buenos Aires, Argentina.- El presidente argentino, Javier Milei, dijo anoche que Estados Unidos no busca apropiarse del petróleo de Venezuela, consideró que el presidente Donald Trump "está rediseñando el orden mundial" e instó a "terminar con el socialismo asesino" en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

"Es muy interesante porque Trump está rediseñando el orden mundial y se dejó de pensar en términos de globalización para pensarse en términos de geopolítica. Y parte de la discusión de la geopolítica es terminar con el socialismo asesino. Llámese Venezuela, Cuba, Nicaragua", expresó Milei en el canal Neura.

El mandatario añadió que "hay un reordenamiento y está claro que en ese reordenamiento hay algunos jugadores que están mejor posicionados que otros" y defendió su alineamiento con Estados Unidos: "Yo creo que nosotros hemos tomado una postura clara desde antes de ser electos. Fue parte de nuestra plataforma electoral, nuestra alianza geopolítica".

Además, separó la geopolítica del comercio e insistió en que no pretende romper los lazos comerciales que Argentina tiene con China.

Consultado por la intervención estadounidense en Venezuela, Milei mencionó que "es una estupidez cuando hablan de que se quieren apropiar del petróleo" y añadió que, en todo caso, la relevancia del control del petroleo es "para cortarle el suministro a los comunistas".