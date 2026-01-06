México subraya ante la OEA que la intervención en América Latina nunca trajo democracia

Naciones Unidas.-La representación mexicana ante la Organización de Estados Americanos (OEA) subrayó este martes que las intervenciones extranjeras en países de América Latina "nunca han traído democracia", descalificando la acción militar unilateral empleada por Estados Unidos el fin de semana en Venezuela para la captura del depuesto mandatario, Nicolás Maduro.

"Es necesario advertir que los cambios de régimen por actores externos no solo son actos contrarios al derecho internacional, sino que históricamente han agudizado los conflictos y vulnerado el bienestar de las naciones", dijo el embajador permanente de México ante la OEA, Alejandro Encinas Rodríguez, en la sesión extraordinaria convocada para discutir los sucesos en Caracas que llevaron a la captura de Maduro.

Encinas precisó que el historial de América Latina "es contundente" y que "nunca ha traído democracia o estabilidad duradera".

La delegación mexicana advirtió que las acciones de Estados Unidos en Venezuela son consideradas como una violación al artículo segundo de la Carta de ONU, que exige el respeto a la igualdad soberana y a la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos.