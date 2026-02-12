México confirma la llegada a Cuba de dos de sus buques con más de 814 toneladas en víveres

Ciudad de México, México.-La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México confirmó este jueves la llegada a Cuba de dos de sus buques cargados de más de 814 toneladas de víveres y otros bienes enviados por el Gobierno mexicano en forma de ayuda humanitaria hacia el "hermano pueblo" cubano.

A través de un comunicado, la Cancillería confirmó la llegada al puerto de La Habana de este envío por parte de la Armada mexicana, cuyos barcos llegaron a la bahía de la capital de la isla sobre las 8:30 hora local (13:50 GMT), según presenció EFE.

"En cumplimiento a la tradición solidaria del pueblo de México con los pueblos de América Latina y a la instrucción de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Marina informa que llegó a la República de Cuba la ayuda humanitaria que envió el Gobierno mexicano, a través de la Armada de México, en los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox", detalló la SRE.

El Gobierno mexicano anunció la pasada semana el envío de más de 814 toneladas de víveres destinados a la población civil la isla caribeña, entre ellos, leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina, aceite vegetal o productos de higiene personal.