Menores matan a su amiga en México: una recibe 2 años de prisión y otra libertad asistida

De acuerdo con la información difundida por la familia, una de las menores fue sentenciada a 2 años y 10 meses de prisión, mientras que la otra recibió libertad asistida, además de una reparación del daño fijada en 5,677 pesos, monto que la madre considera insuficiente frente a los gastos y el daño causado.

Sonora, México.- La sentencia dictada contra dos menores responsables del feminicidio de la adolescente Leyla Monserrat, de 15 años, ha generado indignación en Sonora , México, luego de que la madre de la víctima, Carmen Becerra, cuestionara la decisión judicial y exigiera justicia plena por el crimen.

“¿Dónde queda la justicia para mi hija?”, expresó con indignación Carmen Becerra, quien adelantó que sus abogados buscarán apelar la resolución emitida por las autoridades del sistema de justicia para adolescentes en Sonora.

El caso de Leyla Monserrat ha conmocionado a la comunidad desde que se reportó su desaparición el 25 de septiembre de 2025.

Su cuerpo fue localizado una semana después, el 2 de octubre, enterrado en la vivienda de una de sus entonces amigas, lo que destapó uno de los crímenes más impactantes registrados en la región.

Según la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la adolescente habría sido asesinada por dos menores de edad, quienes mantenían una relación cercana con la víctima. La autoridad determinó que el fallecimiento fue por asfixia mecánica.

La madre de la víctima ha denunciado en reiteradas ocasiones que existían pruebas contundentes del crimen, incluyendo material audiovisual que presuntamente documenta la agresión. También aseguró que su hija sufrió actos de violencia previos a su desaparición.

Carmen Becerra lamentó además no haber podido despedirse de su hija, ya que el cuerpo fue entregado en condiciones que impidieron su visualización, debido a la complejidad del caso y el estado en que fue hallado.

“Ni con la cárcel me pagan el daño que le hicieron”, expresó la madre, quien insistió en que la sanción no corresponde a la gravedad del crimen ni al sufrimiento de la familia.