Médico es condenado a 30 años de prisión por matar a su esposa con inyecciones en Costa Rica

San José, Costa Rica.- Un tribunal de Costa Rica condenó a 30 años de cárcel por el delito de femicidio a un médico que habría matado a su esposa el 15 de julio de 2020 mediante el uso de inyecciones bajo el engaño de que era un tratamiento para su salud, informó el Poder Judicial.

Al parecer, el imputado quería beneficiarse de la póliza que mantenía la mujer sobre una vivienda, "cuyo primer beneficiario era él, planeó la muerte de la víctima, para lo cual, el hombre suministró medicamentos vía intravenosos para tratar la colitis a la víctima y de esta manera ganar la confianza de ella y que no sospechara su intención de acabar con su vida", explicó el Poder Judicial en un comunicado.

La sentencia fue impuesta por el Tribunal Penal de la localidad de Liberia, provincia de Guanacaste (oeste) en contra de un médico de apellidos Carmona Jaén, por el delito de femicidio en perjuicio de su esposa Raquel Arroyo Aguilar.

Por su parte, la Fiscalía indicó en un comunicado que la relación de pareja "se caracterizó por el abuso emocional y patrimonial que este (Carmona) ejercía sobre la mujer".

"El despacho comprobó en juicio que, a mediados del 2020, la mujer tuvo la intención de separarse de Carmona, para romper con el círculo de violencia que sufría. Sin embargo, cuando el hombre se dio cuenta, este decidió acabar con la vida", afirmó la Fiscalía.