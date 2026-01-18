Matan a siete policías en Guatemala en un solo día en distintos ataques

Ciudad de Guatemala, Guatemala.-La Policía de Guatemala sufrió este domingo múltiples ataques en su contra en diversos puntos de la capital del país centroamericano que han dejado hasta el momento al menos siete agentes fallecidos. Los ataques tienen lugar en medio de varios motines que se han registrado en las cárceles por parte de pandilleros, por lo que no se descarta que ambos hechos estén vinculados. El ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, confirmó la cantidad de fallecidos en una rueda de prensa este mediodía, y añadió que se encuentra "dolido" por la muerte de los policías a manos de "terroristas".

De igual manera, expuso que han sido detenidos siete pandilleros que presuntamente participaron en los ataques armados. Los dos primeros agentes fallecidos murieron en un atentado perpetrado a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, según confirmaron los Bomberos Municipales."El Estado no se va a arrodillar ante estos delincuentes", aseguró Villeda. De acuerdo con los cuerpos de socorro, otros dos policías fueron heridos en el norte de la capital del país centroamericano, específicamente en una zona roja denominada ‘El Limón’. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los bomberos han confirmado que han existido atentados contra las fuerzas de seguridad en al menos otras tres zonas, siempre en el perímetro de la urbe metropolitana. Con respecto a los motines, las fuerzas de seguridad retomaron este domingo el control de la cárcel de máxima seguridad denominada 'Renovación I', en el sur del país, tras una revuelta registrada el sábado.