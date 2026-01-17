Detienen a siete integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación en oeste mexicano

Morelia, México.- Un total de siete presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidos en un operativo aéreo y terrestre que desplegaron autoridades federales y estatales en el estado mexicano de Michoacán (oeste). La Guardia Civil (Policía Estatal) informó que la operación se realizó el pasado viernes, en poblados del municipio de Huetamo, ubicado en la región de Tierra Caliente de Michoacán y colindante con el estado de Guerrero. Agentes de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía del Estado y de la Guardia Civil, cumplimentaron órdenes de cateo en seis viviendas, donde existían indicios de operaciones del CJNG. La Semar utilizó un helicóptero y dos vehículos tácticos blindados, para detectar posibles reacciones violentas de sicarios al servicio del crimen organizado.

Durante la operación, autoridades detuvieron a tres mujeres y cuatro hombres, a quienes se les decomisaron ocho armas de fuego de diversos calibres, cartuchos útiles y equipo táctico. Las autoridades también incautaron 83 cajas, 26 bolsas y un costal con marihuana, 24 bolsas de plástico con metanfetamina, cinco animales en cautiverio y cuatro vehículos. Familiares de los detenidos protestaron en el cuartel de la Guardia Civil de Huetamo, donde también opera el servicio telefónico de emergencias 911, lo que llevó a las autoridades presentes a utilizar gas lacrimógeno para dispersar a los inconformes. Paramédicos locales atendieron a cuatro personas que resultaron intoxicadas por el gas, entre ellas una mujer embarazada que tuvo que ser trasladada a un hospital regional.