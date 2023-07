Más de 1,300 personas detenidas en cuarta noche de protestas en Francia

Su funeral empezó este sábado en Nanterre, el municipio al noroeste de París en el que residía. Una gran multitud se congregó en el cementerio de la localidad, donde se respiraba un ambiente tenso, según un periodista de la AFP.

“Que descanse en paz, que se haga justicia. He venido para apoyar a la mamá, ella no tenía a nadie más que a él, la pobre”, declaró a la AFP una mujer que no deseó dar su nombre, al salir de la funeraria de Nanterre.