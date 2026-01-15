María Corina Machado dice que le ofreció a Trump la medalla del Nobel de la Paz

Machado dice que le contó al mandatario un episodio que involucra al marqués de Lafayette, militar francés que se alistó en las filas del Ejército de las trece colonias en la guerra de independencia de Estados Unidos contra los ingleses, y a Simón Bolívar, el gran héroe de la independencia venezolana y otros países de Sudamérica.

"Le presenté la medalla del premio Nobel de la Paz al presidente de los EE.UU.", dijo a medios en el exterior del Capitolio en Washington Machado, sin aclarar si le regaló la insigna a Trump ni si él se la quedó.

Washington, Estados Unidos.- La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró este jueves que durante la reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , le "presentó" la medalla del Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado, dando a entender que se la ofreció.

La política venezolana contó que "hace 200 años" Lafayette le regaló a Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, comandante de los indedepentistas estadounidenses y a la postre primer presidente del país.

"Bolívar desde entonces conservó esa medalla por el resto de su vida. De hecho, cuando uno ve sus retratos puede ver la medalla", explicó la líder opositora.

"Lafayette se la dio como un símbolo de hermandad entre la gente de EE.UU. y la gente de Venezuela en la lucha contra la tiranía y 200 años después la gente de Bolívar le están devolviendo al líder de Washington una medalla, en este caso la medalla del premio Nobel de la Paz, como reconocimiento de su compromiso especial con nuestra libertad", añadió Machado.

La activista y política, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó la pasada semana que "ciertamente quiere dárselo y compartirlo con él", a lo que el Instituto Nobel noruego explicó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.

Trump, quien ha mostrado interés en numerosas ocasiones sobre el premio Nobel, suele insistir en que ha puesto fin a ocho conflictos internacionales y en que este galardón debería concederse según el número de guerras resueltas.

"No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo, y no quiero presumir, pero nadie más ha resuelto guerras", dijo Trump la semana pasada en respuesta a la prensa.

Sobre su reunión con Trump, Machado aseguró que el republicano, que ha optado por reconocer un Gobierno interino chavista para liderar Venezuela en favor de uno pilotado por opositores, está totalmente "comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos" después de la deposición de Nicolás Maduro a manos de Washington.