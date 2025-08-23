María Corina Machado advierte que presos políticos están al borde de quitarse la vida

Caracas, Venezuela.- La líder opositora María Corina Machado advirtió el viernes que nueve presos políticos recluidos en un centro penitenciario ubicado en el norte de Venezuela "han intentado suicidarse" recientemente a causa, denunció, del "trato despiadado que sufren y la depresión". En X, la exdiputada alertó del deterioro de "la salud mental de muchos de los presos" que están en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, intervenida en 2023 por el Gobierno y convertida el año pasado en una prisión para albergar a personas acusadas de ser "guarimberos" (manifestantes violentos) y donde, según familiares, partidos de oposición y ONG, hay detenidos en el contexto de la crisis desatada tras las elecciones presidenciales de 2024.

La opositora alertó a la comunidad internacional sobre este hecho e hizo un llamado a "denunciar la inhumana situación" que, dijo, viven los presos políticos en Tocorón. "En el último año, al menos seis venezolanos han muerto bajo custodia del régimen. Esto es asesinato y Nicolás Maduro es el responsable. Habrá justicia. Venezuela será libre", agregó Machado, quien permanece en la clandestinidad desde su última aparición en público, el pasado mes de enero.