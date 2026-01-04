Marco Rubio asegura que EE UU no mantiene tropas en territorio de Venezuela

Washington, Estados Unidos.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo este domingo que su país no mantiene tropas en territorio de Venezuela, un día después de la operación relámpago de Washington para capturar y sacar de Caracas al presidente Nicolás Maduro.

"No tenemos fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense a NBC News. "Solo estuvieron por cerca de dos horas cuando fueron a capturar a Maduro", agregó.

El presidente Donald Trump dijo este sábado que estaba preparado para lanzar una segunda oleada de ataques contra Venezuela "mucho mayor que la primera", durante la que se capturó a Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero que no dará la orden si la vicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hace lo que EE.UU. quiere.

Preguntado sobre estas declaraciones de Trump al tabloide New York Post, Rubio insistió en que Washington solo actuará para proteger sus intereses. "Lo que el presidente (Trump) está diciendo es muy simple: como presidente de los Estados Unidos, no va a andar diciéndole a la gente lo que no va a hacer", indicó.