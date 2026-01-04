Chavismo convoca a marcha a sus simpatizantes para exigir a EE UU la libertad de Maduro

Caracas, Venezuela.- El chavismo convocó a sus simpatizantes a una "gran marcha" este domingo por la libertad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes fueron capturados la madrugada del sábado por fuerzas estadounidenses en Caracas, como parte de una operación que incluyó ataques en la capital y tres estados cercanos.

Según la convocatoria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los chavistas se movilizarán en el centro de la ciudad, donde están ubicadas las sedes de los poderes públicos.

Se espera la participación de figuras oficialistas, como la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante Carmen Meléndez.

El PSUV denuncia que Maduro y su esposa, llamada "la primera combatiente", fueron "secuestrados por el imperio norteamericano", como suelen referirse a EE.UU.