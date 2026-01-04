Gobierno pidió a medios de EE UU no dar información previa del ataque a Venezuela

Washington, Estados Unidos.- Los periódicos The New York Times y The Washington Post se enteraron del ataque militar secreto de Estados Unidos en Venezuela poco antes de que comenzara, pero se abstuvieron de publicar la información a petición del Gobierno Trump para evitar poner en peligro a las tropas estadounidenses, según informó este sábado el medio especializado Semafor.

El ataque ocurrido en la madrugada del sábado en varios estados y la capital de Venezuela, Caracas, fue confirmado en un mensaje de Truth Social por el presidente de EE.UU., Donald Trump, casi tres horas después de que se reportaran explosiones en las redes sociales.

CBS fue el primer medio en informar que el ataque había sido ordenado por el mandatario estadounidense, citando fuentes de la Casa Blanca.