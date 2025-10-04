  1. Inicio
  2. · Mundo

Maduro pide al papa León XIV apoyo para consolidar la paz en Venezuela

El mandatario venezolano envió una carta al Vaticano solicitando respaldo para la paz, en medio de tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

  • 04 de octubre de 2025 a las 16:10
Maduro pide al papa León XIV apoyo para consolidar la paz en Venezuela

El presidente Nicolás Maduro envió una carta al papa León XIV solicitando su apoyo para consolidar la paz en Venezuela, según informó el canciller Yván Gil.

 Foto: EFE

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó al papa León XIV -a través de una carta- su "apoyo especial" para "consolidar la paz" de Venezuela, en un contexto en el que el líder chavista advierte sobre la "amenaza" que -asegura- representa el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

A través de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, informó que el embajador del país suramericano ante el Vaticano, Franklin Zeltzer, entregó la carta de Maduro al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.

"Esta reunión fue propicia para hacer entrega de una carta del presidente Nicolás Maduro Moros, dirigida al papa León XIV, en la cual se le solicita el apoyo especial para consolidar la paz en Venezuela", indicó Gil, sin brindar más detalles sobre el contenido de la misiva.

Además, según el canciller, en este encuentro se realizaron "todas las coordinaciones necesarias para los eventos relativos a la canonización" del médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, ambos venezolanos, pautada para el próximo 19 de octubre.

Entre sinsabores y bengalas: así celebra Venezuela la Navidad en octubre

Venezuela permanece en tensión por el despliegue militar que ordenó el mandatario estadounidense, Donald Trump, en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Maduro considera un intento de propiciar un "cambio de régimen" en el país suramericano.

Este sábado se llevaron a cabo ejercicios de organización en Venezuela para afinar "aún más todos los mecanismos de defensa territorial", según Maduro, en un contexto marcado por la presencia militar de EE.UU. cerca de las costas venezolanas, donde mantiene al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados.

Durante la jornada de hoy, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, llamó a la unión para hacer de Venezuela "un gran poder" y enfrentar la hegemonía de Estados Unidos.

Oposición pide a EE UU revisar su política migratoria, tras el fin del TPS para venezolanos

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias