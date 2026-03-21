Maduro pide a EE UU permitir uso de fondos venezolanos para su defensa legal

La petición fue presentada ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, en Nueva York, y plantea que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impiden el acceso a fondos necesarios para financiar su representación legal, lo que, según la defensa, vulneraría derechos contemplados en la Quinta y Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Washington, Estados Unidos.- El exmandatario venezolano Nicolás Maduro solicitó ante un tribunal federal de Estados Unidos que se autorice el uso de recursos del Estado venezolano para cubrir los honorarios de su defensa legal en el proceso que enfrenta por cargos relacionados con narcotráfico , según un escrito presentado por su abogado Barry J. Pollack.

De acuerdo con el documento de 17 páginas, la defensa sostiene que la imposibilidad de acceder a recursos económicos afectaría el derecho de Maduro a contar con un abogado de su elección y a garantizar un juicio justo.



El escrito también incluye referencias a precedentes judiciales relacionados con el acceso a pruebas y procedimientos bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada.

En la presentación, Pollack argumenta que las restricciones financieras derivadas de las sanciones internacionales interfieren con el ejercicio pleno de la defensa, y solicita que se reconsideren dichas limitaciones para permitir el pago de honorarios legales.



El proceso judicial en Estados Unidos se desarrolla en el marco de acusaciones contra el exmandatario venezolano por presuntos delitos vinculados al narcotráfico.



En este caso, la Fiscalía ha sostenido cargos que forman parte de investigaciones federales sobre redes internacionales.

Según los planteamientos del tribunal, la administración estadounidense mantiene la facultad de restringir transacciones financieras con gobiernos extranjeros bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que sustenta las sanciones vigentes administradas por la OFAC.

En este contexto, la parte acusadora ha señalado que Maduro y su entorno deben demostrar la imposibilidad de cubrir su defensa con recursos propios, mientras que el sistema judicial contempla la posibilidad de asignar representación legal de oficio si así se requiere.



El tribunal de Nueva York ha programado una audiencia para el 26 de marzo, en la que se escucharán los argumentos de la defensa.



Se prevé que en esa sesión el juez Hellerstein evalúe la solicitud presentada por el abogado Pollack y determine si procede o no la petición relacionada con el financiamiento de la defensa legal.