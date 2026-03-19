¿Quién es Vladimir Padrino, el militar incondicional a Maduro removido en la era de Delcy Rodríguez?

Vladimir Padrino López, el militar venezolano más leal a Nicolás Maduro al ejercer por más de una década como ministro de la Defensa, fue destituido este miércoles por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La decisión se dio a conocer más de dos meses después del ataque militar de Estados Unidos al país suramericano que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.