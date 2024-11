Maduro condecorará a los 21 venezolanos sancionados en respuesta a EUA

3

Asimismo, aseguró que Estados Unidos sancionó a un grupo de “eminentes hombres” del país suramericano, entre ellos “líderes militares”, a quienes el chavista considera “excelentes profesionales”.

“Si no fuera tan serio el tema de las agresiones, a través de las llamadas sanciones, yo diría que es risible y ridículo lo que han hecho. Me atrevería a decir que son unos ridículos y que nos reímos de sus sanciones, pero no lo voy a hacer”, manifestó.

Previamente, el canciller Yván Gil compartió un comunicado del Ejecutivo que rechaza “en los términos más enérgicos” la “imposición ilegítima de medidas coercitivas unilaterales” contra lo que llamó un “grupo de patriotas”, y aseguró que el país caribeño “jamás podrá ser doblegado” por el norteamericano.

Esta nueva ronda de sanciones llega después de que la Administración de Joe Biden, que el próximo 20 de enero pasará el relevo al republicano Donald Trump, reconociera al candidato de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia -exiliado en España-, como el “presidente electo” de Venezuela.

Dentro de la lista de sancionados está el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa.

También hay altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a los que acusa de “reprimir violentamente las manifestaciones pacíficas” tras las elecciones.