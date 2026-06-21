Machado ve en De la Espriella un aliado para la "transición democrática de Venezuela"

Caracas, Venezuela.- La líder opositora venezolana María Corina Machado celebró este domingo el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella en las presidenciales de Colombia, según los resultados preliminares de las elecciones, a quien consideró como un "gran aliado" para la "transición democrática de Venezuela".

"Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que, juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente", manifestó Machado en su cuenta de X.

Por su parte, el dirigente Juan Pablo Guanipa, cercano a Machado, confió en que el "nuevo Gobierno" apoye la "lucha por la democracia venezolana y construya la paz que los colombianos merecen".