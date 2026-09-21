Llegan a la corte 18 acusados de matar al presidente haitiano Jovenel Moise

Miami, Estados Unidos.- Dieciocho personas acusadas de participar en el complot para asesinar al presidente haitiano, Jovenel Moïse, en 2021, comparecieron este lunes en una corte de Miami, tras ser extraditadas el fin de semana desde Haití, donde permanecían arrestadas. Los imputados forman parte del grupo de 30 personas procesadas por el magnicidio de Moïse, cometido por un comando de mercenarios, 17 de ellos colombianos, el 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-Ville, en las afueras de Puerto Príncipe. La mayoría de los comparecientes este lunes ante el tribunal fueron descritos como mercenarios colombianos, según medios estadounidenses, aunque también figura un exfuncionario del Gobierno haitiano.

Durante la audiencia, la jueza Lisette Reid asignó abogados de oficio y fijó las próximas comparecencias del caso. Los imputados se enfrentan a cargos federales que incluyen conspiración para cometer un asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y prestación de apoyo material con resultado de muerte, delitos que conllevan penas de hasta cadena perpetua. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Todos ellos fueron extraditados el domingo a Miami, según el fiscal federal del distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones. No es la primera vez que sospechosos de participar en la muerte de Moïse son juzgados en Miami. Otros cinco implicados fueron condenados a cadena perpetua entre 2023 y 2024 por su participación en el magnicidio, mientras que un sexto recibió una pena de nueve años de prisión tras entender el juez que no tenía conocimiento del plan. Además, el pasado marzo comenzó el juicio contra otros cuatro acusados. Documentos judiciales revelan que, entre febrero y julio de 2021, el sur de Florida "sirvió como lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar al presidente Moïse y reemplazarlo con alguien que sirviera a los objetivos políticos e intereses financieros de los conspiradores".

Dineros del covid para el magnicidio