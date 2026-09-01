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Empresario secuestrado en Trujillo, Perú, es liberado tras pago de rescate

Las autoridades informaron la captura de los presuntos responsables, incluido el supuesto autor de los disparos, vinculados con la organización criminal Los Pulpos

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 08:08
Empresario secuestrado en Trujillo, Perú, es liberado tras pago de rescate

"La víctima de secuestro se encuentra liberada y acompañada de su familia", tras aparentemente haberse realizado el pago exigido por los secuestradores, dijeron las autoridades.

 Foto cortesía: Redes sociales.

Lima, Perú.- El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde, anunció que el empresario minero secuestrado el domingo en la ciudad de Trujillo mediante un falso operativo policial fue liberado, a la vez que los presuntos responsables, quienes masacraro a los cuatro acompañantes del hombre raptado, fueron detenidos.

En una rueda de prensa, acompañado por autoridades policiales, Belaúnde dijo que "la víctima de secuestro se encuentra liberada y acompañada de su familia", tras aparentemente haberse realizado el pago exigido por los secuestradores.

"Los delincuentes, los autores materiales, los cuatro ocupantes de esa camioneta (en la que se ejecutó el secuestro) se encuentran detenidos, en custodia policial, incluido el 'gatillero' que disparó contra las víctimas", informó el ministro en referencia a los cuatro fallecidos en el ataque, vinculado a la organización criminal Los Pulpos.

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Asimismo, Belaunde indicó que la Policía también detuvo al operador del secuestro, quien coordinó con la banda Los Pulpos, quien entregó las armas y uniformes policiales usados por los sospechosos.

El caso ha generado rechazo contra las autoridades de Seguridad, luego de que videos que captaron el secuestro y asesinato múltiple evidencian que un vehículo policial habría escoltado al de los secuestradores. Adicionalmente, medios peruanos están señalando que los hombres presentados como sospechosos no coinciden en estatura y contextura con los que aparecen cometiendo el crimen.

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Redacción web
Agencia EFE

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