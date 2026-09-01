Empresario secuestrado en Trujillo, Perú, es liberado tras pago de rescate

Lima, Perú.- El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde, anunció que el empresario minero secuestrado el domingo en la ciudad de Trujillo mediante un falso operativo policial fue liberado, a la vez que los presuntos responsables, quienes masacraro a los cuatro acompañantes del hombre raptado, fueron detenidos.

En una rueda de prensa, acompañado por autoridades policiales, Belaúnde dijo que "la víctima de secuestro se encuentra liberada y acompañada de su familia", tras aparentemente haberse realizado el pago exigido por los secuestradores.

"Los delincuentes, los autores materiales, los cuatro ocupantes de esa camioneta (en la que se ejecutó el secuestro) se encuentran detenidos, en custodia policial, incluido el 'gatillero' que disparó contra las víctimas", informó el ministro en referencia a los cuatro fallecidos en el ataque, vinculado a la organización criminal Los Pulpos.