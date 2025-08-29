Liberan a 33 militares secuestrados en Guaviare, sur de Colombia

Bogotá, Colombia.- Las comunidades de una vereda (aldea) del departamento colombiano de Guaviare (sur) dejaron este jueves en libertad a los 33 militares que habían secuestrado al inicio de la semana durante una operación contra las disidencias de las FARC, confirmaron las autoridades. «En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare», expresó la defensora del pueblo, Iris Marín, en un mensaje publicado en la red social X. La funcionaria agradeció a la Defensoría del Pueblo, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y «a todos quienes colaboraron» en la liberación.

«Llamamos a no estigmatizar a la comunidad, que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días», añadió Marín.

La liberación de los militares en Colombia

La liberación ocurrió luego de que una comisión del Gobierno de Colombia y de organismos internacionales de derechos humanos se desplazara a la vereda Nueva York para dialogar directamente con las comunidades y garantizar la liberación pacífica de los soldados e infantes de marina. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El Ministerio de Defensa, por su parte, informó que ya interpuso denuncia penal por secuestro, obstrucción a la función pública y asonada, al tiempo que reiteró el llamado a organismos como la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas para que acompañaran el proceso. El secuestro se produjo en la misma zona rural donde el pasado domingo fue abatido Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, como parte de una operación contra esa guerrilla liderada por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Captura desató ola de violencia