Las últimas palabras de Benedicto XVI antes de morir

Gänswein reveló que Benedicto no había entrado en agonía en ese momento y sus colaboradores y ayudantes habían tomado el relevo y solo había quedado con él en la habitación un enfermero que no hablaba alemán. Eran las 3:00 de la madrugada.

“Benedicto XVI, con voz fina, pero claramente distinguible, dijo en italiano: “¡Señor, te amo! Yo no estaba allí en ese momento, pero el enfermero me lo dijo poco después. Éstas fueron sus últimas palabras comprensibles, porque después ya no fue capaz de expresarse”, detalló el secretario.

De interés: Sin protocolo y presidido por un papa en función: Así será el inédito funeral de Benedicto XVI

Horas más tarde el papa emérito falleció en completa “serenidad”, según han revelado las personas que estaban con él en sus últimos momentos.

Cabe mencionar que desde febrero de 2022, a través de una carta, el papa Benedicto aseguró estar listo para enfrentar al “juez justo”.