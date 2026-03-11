Kast se reúne con diversos jefes de Estado antes de su investidura

Santiago, Chile.-El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sostuvo este martes numerosas bilaterales con los jefes de Estado y de Gobierno que arribaron al país para asistir a la ceremonia de cambio de mando, de la que se bajó a última hora el mandatario brasilero, Luiz Inácio Lula da Silva. "Esperamos hacer todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta más paz y orden y se de cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer", dijo Kast a los medios a las puertas del Palacio Cousiño, en Santiago, antes de empezar las reuniones. Kast, exdiputado ultracatólico de 60 años, se transformará en el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en la democracia chilena y en el primero en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Hasta ahora, el único conservador que había gobernado Chile era Sebastián Piñera, que lo hizo en dos mandatos no consecutivos (2010-2014 y 2018-2022) y que votó en contra de la continuidad del régimen en el plebiscito de 1989, a diferencia de Kast, que hizo campaña a favor.

Ni Meloni ni Bukele

El costarricense Rodrigo Chaves fue el primer jefe de Estado recibido por Kast, al que le siguió el rey Felipe VI de España, quien posteriormente también mantuvo un encuentro bilateral con el presidente saliente de Chile, el progresista Gabriel Boric. Kast recibió después al ecuatoriano Daniel Noboa, al hondureño Nasry Asfura y al boliviano Rodrigo Paz. Está previsto que en las próximas horas se reúna con el panameño José Raúl Mulino y el argentino Javier Milei. Todos coincidieron el fin de semana en Miami, en la cumbre ultra convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el crimen organizado y frenar la influencia china en la región. Se esperaba que la cita congregase a los principales líderes de la ultraderecha mundial, a los que Kast visitó en varios viajes entre diciembre y febrero, pero finalmente se restaron el húngaro Viktor Orbán, el salvadoreño Nayib Bukele y la italiana Giorgia Meloni. Tampoco asistirá el líder del partido español Vox y amigo íntimo de Kast, Santiago Abascal, "al encontrarse inmerso en la campaña electoral de Castilla y León", una región del centro de España que celebrará elecciones autonómicas el 15 de marzo, explicó la organización política.

La cancelación de Lula a última hora