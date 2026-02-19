Nuevo presidente de Perú se declara independiente y dice que no tiene partido político

Lima, Perú.- El flamante presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, afirmó este jueves que es independiente y que no tiene partido político, en referencia a que no pertenece a las filas del partido marxista Perú Libre, que propuso su candidatura como mandatario tras la destitución de su predecesor, José Jerí.

"Quiero aclarar que yo soy un hombre independiente, no tengo ningún partido político. La bancada de Perú Libre me ha propuesto, pero (ustedes) vieron la votación de anoche, ha sido de todas las bancadas", dijo Balcázar a medios locales en la puerta de su domicilio, justo antes de acudir a Palacio de Gobierno con la comitiva de seguridad.

El Congreso de Perú eligió este miércoles a Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.

A primera hora de este jueves, Balcázar expuso que va a iniciar una rueda de diálogo con los partidos políticos y los gremios para llegar a consensos y conseguir unas elecciones ordenadas "sin aspavientos ni malos entendidos" sobre que su gobierno puede interferir en la transparencia de los comicios.