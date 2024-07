Joe Biden admite errores en debate crucial para su reelección

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Joe Biden sigue luchando este miércoles por salvar su candidatura a un segundo mandato, extremadamente debilitada desde el desastroso debate contra su rival republicano Donald Trump de la semana pasada, lo que aumentó la presión a su campaña.

“Nadie me está sacando, no me iré. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar”, dijo el veterano demócrata, según el medio especializado Político.