Joan Kennedy, primera esposa del senador Ted Kennedy, murió a los 89 años

Boston, Estados Unidos.- Joan Bennet Kennedy, la primera esposa del senador Ted Kennedy, murió este 8 de octubre a los 89 años, según confirmó la revista People. GoLocalProv, en su sección de obituarios, hizo anunció sobre el fallecimiento mientras dormía pacíficamente en su hogar en Boston. Joan estuvo casada por 22 años con el menor de los hermanos Kennedy, fruto de su relación tuvo tres hijos: Kara, Edward (Ted Jr.) y el excongresista Patrick Keneddy Jr. Joan y Ted se divorciaron en 1982. El exsenador contrajo matrimonio por segunda vez 10 años más tarde con Victoria Reggie, con quien estuvo hasta su muerte el 25 de agosto de 2009. Por años fue conocida como la sufrida esposa del hijo menor de los Kennedy. Nunca se volvió a casar. Joan es reconocida por hablar y crear conciencia sobre el abuso del alcohol y la depresión. Durante sus últimos años de vida se refugió en Boston, donde la comunidad la protegía y respetaba. Hasta el momento se desconoce cuándo se llevará a cabo el funeral y posterior entierro de Joan Kennedy.

¿Quién era Joan Kennedy?

Joan Kennedy era una talentosa pianista clásica con una maestría en educación. Nació en la ciudad de Nueva YorK el 2 de septiembre de 1936 y fue criada en los suburbios en el seno de una familia católica. Conoció a Ted en 1957 cuando su hermana mayor, Jean, los presentó. Ambas eran estudiantes en el Manhattanville College. La pareja se comprometió al poco tiempo y pese a ser muy reservados sobre casarse, el patriarca de la familia Kennedy, Joe, insistió que contrajeran matrimonio, por lo que la pareja se dio el "Sí, acepto", el 29 de noviembre de 1958 en Bronxville, Nueva York. Joan tenía 22 años en ese entonces. La pareja tuvo tres hijos: Kara, quien fue diagnosticada con cáncer de pulmón en 2002, falleció de un infarto en 2011. (Edward) Ted Jr., abogado y exmiembro del Senado estatal de Connecticut, desarrolló cáncer de huesos a los 12 años y le amputaron parte de la pierna derecha. Y Patrick fue congresista de Rhode Island durante 16 años y es defensor de la salud mental.

Matrimonio, infidelidades y alcohol