Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra "objetivos del régimen" en Teherán

Tel Aviv, Israel.-El Ejército israelí ha comenzado una nueva oleada de bombardeos este martes contra "objetivos del régimen" iraní en Teherán, según informó en un comunicado.

Estos nuevos ataques israelíes sobre la capital iraní llegan en el undécimo día de guerra, después de que durante esta pasada noche la fuerza aérea hebrea también lanzara bombardeos en diferentes puntos de la urbe.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica esta campaña de bombardeos, iniciada junto a Estados Unidos hace ya más de una semana, bajo la tesis de que solo así puede acabar con el régimen de los ayatolás, al que define como "una amenaza existencial" para el Estado de Israel.