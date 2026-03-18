Israel informa del asesinato del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib

Jerusalén.-El ministro israelí de Defensa, Israel Kazt, informó este miércoles del asesinato del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib, en un bombardeo anoche.

"Tras los contundentes asesinatos de altos funcionarios del régimen, el líder de facto de Irán y jefe de la organización Basij, (Ali) Lariyani y (Gholamreza) Soleimani, anoche también fue asesinado el ministro de Inteligencia iraní, (Ismail) Jatib, quien estaba a cargo del sistema interno de asesinatos y represión del régimen", recoge el comunicado.

Según el Ejército israelí, Jatib desempeñó un papel fundamental durante las recientes protestas en todo Irán, tanto en lo que respecta "a la detención y el asesinato de manifestantes como en la configuración de la evaluación de inteligencia".

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le había sancionado en 2022 por la participación del Ministerio de Inteligencia iraní en "actividades cibernéticas contra Estados Unidos y sus aliados", incluidos también el Gobierno de Albania, que ese mismo año tuvo que suspender sus servicios públicos en línea tras un ataque cibernético.