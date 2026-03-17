Estados Unidos enfrenta alza histórica en precios del diésel

Los precios del diésel en Estados Unidos alcanzaron los 5,04 dólares por galón (3,85 litros), el nivel más alto desde diciembre de 2022, tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, que ha interrumpido de manera significativa el suministro global de petróleo.
La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, arremetió contra el presidente Donald Trump por el alza en los precios de la gasolina y el diesel, del 21 % y 28 % respectivamente, desde que comenzó la guerra con Irán el pasado 28 de febrero.
En concreto, los neoyorquinos han visto un aumento de 62 centavos por galón en la gasolina y los de diesel de 1,13 dólar el galón, y superaron los 5 dólares por galón el 13 de marzo, según datos de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético de Nueva York.
En una conferencia de prensa para promover iniciativas para enfrentar el alza en gas y energía, Hochul destacó que solo la semana pasada los precios de estos combustibles aumentaron 8 centavos y 11 centavos por galón, respectivamente.
“El presidente Trump prometió bajar los precios de la energía, pero en cambio él y su administración han aumentado los costos para los neoyorquinos con aranceles ilegales, y ahora están elevando los precios de la gasolina con la guerra en Irán”, argumentó.
Entre las propuestas que defiende para aliviar costos a los neoyorquinos está su Plan de Protección al Consumidor, que dio a conocer el pasado 23 de febrero, que ahora debe ser adoptado.
Este plan propone eliminar los cargos ocultos en las facturas de servicios públicos, exigir responsabilidades a las compañías y aumentar el acceso a programas de energía asequible que ayudan a reducir las facturas.
La ley exige que Nueva York obtenga el 70 % de su electricidad de fuentes renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica para 2030 y que, una década después, utilice exclusivamente energía libre de carbono.
Destacó que la realidad que vive el país no solo se limita a la guerra contra Irán y el drástico aumento de los precios de la energía, sino también a que el Gobierno federal "es abiertamente hostil a todos nuestros esfuerzos por conseguir energía limpia y renovable".