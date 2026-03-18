Irán dice haber lanzado drones contra Israel para vengarse por la muerte de Lariyani

Teherá, Irán.-El Ejército iraní dijo este miércoles haber lanzado una nueva oleada de ataques contra Israel para vengarse de la muerte de Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij, ambos muertos en bombardeos israelíes.

De acuerdo con un comunicado del Ejército iraní, recogido por la agencia de noticias Fars, se lanzó esta mañana "una oleada de ataques con drones" que tuvieron como objetivo "la ubicación de los aviones de reabastecimiento estratégico" del Ejército israelí en el aeropuerto Ben Burión, en Tel Aviv.

La misma fuente aseguró que en el aeropuerto están estacionados aviones de combate y aviones cisterna israelíes y "desempeñan un papel clave en la agresión directa y el apoyo a los ataques aéreos contra nuestro país".