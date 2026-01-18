Irán celebra la retirada de tropas de EE UU de una base militar en Irak

Teherán, Irán.- Irán celebró este domingo la salida de las tropas estadounidenses de la base militar de Ain al Asad, en el oeste de Irak, y su entrega a las fuerzas iraquíes, en un contexto de altas tensiones entre Teherán y Washington a raíz de las protestas y la represión en el país persa. “La salida de las tropas estadounidenses de la base de Ain al Asad y su entrega a las fuerzas iraquíes es otra señal del fortalecimiento de la independencia, la estabilidad y la soberanía política en Irak, y estamos muy contentos por ello”, afirmó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en una rueda de prensa con su homólogo iraquí, Fuad Hussein, de visita en Teherán.

Irak anunció el 31 de diciembre que la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), liderada por Estados Unidos, se retiraría de la base de Ain al Asad, situada en la provincia de Al Anbar (oeste). Araqchí subrayó el creciente papel regional de Irak y su capacidad para contribuir al diálogo y la estabilidad en la región. Las afirmaciones de Araqchí llegan en un momento de crecientes tensiones entre su país y Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara en varias ocasiones con intervenir militarmente contra la República Islámica en caso de que se produjera una matanza de manifestantes.