Miss Irak asegura que nueva polémica con Miss Universo es una muestra de "cómo tratan a las chicas aquí"

Miss Irak, Hanin Al Qoreishy, denunció públicamente la difusión de acusaciones falsas en su contra. Esto es lo que se sabe de esta nueva polémica

  • 10 de noviembre de 2025 a las 14:16
Miss Irak asegura que nueva polémica con Miss Universo es una muestra de cómo tratan a las chicas aquí
1 de 10

Esto es lo que se sabe de esta nueva polémica que involucra a la organización del Miss Universo y a Miss Irak, Hanin Al Qoreishy.

 Fotos: Cortesía Instagram @haninalqoreishy
2 de 10

Ella afirma que la información es completamente infundada y que la organización del concurso hasta el momento no ha hecho ninguna declaración al respecto.

Foto: Cortesía Instagram @haninalqoreishy
3 de 10

Hanin recalca que ha mantenido un comportamiento ejemplar durante su estancia en el certamen y que respeta las normas del evento, por lo que rechaza categóricamente los señalamientos contra ella.

Foto: Cortesía Instagram @haninalqoreishy
4 de 10

En su mensaje, expresa que le resulta muy doloroso observar cómo circulan estas imprecisiones sin control, afectando no solo su reputación sino también su experiencia en el concurso.

Foto: Cortesía Instagram @haninalqoreishy
5 de 10

Además de negar los rumores, la modelo señala que detrás de estas acusaciones podría existir un intento deliberado de desprestigiarla.

Foto: Cortesía Instagram @haninalqoreishy
6 de 10

Ella comenta que, al mostrarse como una persona sin filtro, se ha convertido en blanco de ataques “externos”, como los califica, con una intención de extorsionarla o manipular su imagen mientras participa en el certamen.

Foto: Cortesía Instagram @haninalqoreishy
7 de 10

En su comunicado, la candidata enfatiza que este tipo de difamaciones reflejan “un claro ejemplo de todo lo que está mal y de cómo tratan a las chicas aquí”, refiriéndose al entorno del concurso o a la mecánica que rodea la comunicación de ciertas participantes.

Foto: Cortesía Instagram @haninalqoreishy
8 de 10

Esta declaración sugiere que no solo se trata del hecho aislado, sino de una dinámica mayor en la que las concursantes pueden verse vulnerables ante rumores y presión mediática.

Foto: Cortesía Instagram @haninalqoreishy
9 de 10

Hasta el momento, no se ha registrado ninguna respuesta oficial por parte de la organización del certamen al respecto de esta acusación, lo que deja el tema en un limbo mediático.

Foto: Cortesía Instagram @haninalqoreishy
10 de 10

Esto abre preguntas sobre los procesos de verificación y protección que existen para las concursantes ante este tipo de situaciones.

Foto: Cortesía Instagram @haninalqoreishy
