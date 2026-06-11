Investigan a cinco menores de entre 11 y 12 años por agresión sexual a otra niña en España

Burgos, España.- La Policía Nacional española identificó a cinco menores, con edades entre 11 y 12 años , por una agresión sexual a una compañera de clase, una niña de 12 años, durante la celebración de un cumpleaños.

La agresión sexual se produjo en mayo en una celebración fuera del colegio, en un local privado en la ciudad de Burgos (España), y los niños fueron expulsados ​​del centro durante cinco días.

La familia de la menor denunció los hechos el mes pasado y la Policía Nacional inició una investigación, identificó al grupo supuestamente implicado y remitió el caso a la Fiscalía de Menores, según avanzó el periódico local 'Diario de Burgos' y confirmó a EFE fuentes del caso.