India mantiene alerta por ola de calor extrema con temperaturas de hasta 44 °C

Nueva Delhi, India.– El Departamento Meteorológico de la India (IMD) mantiene vigente la alerta por una intensa ola de calor que afecta principalmente el norte y centro del país, donde las temperaturas han alcanzado niveles extremos entre 40 °C y 45 °C. Según el último informe del IMD del jueves, los termómetros se han situado en "un rango de entre 40°C y 45°C en gran parte del centro y el norte del país, afectando especialmente a regiones como Vidarbha, Marathwada y Madhya Pradesh, además de zonas de Uttar Pradesh". La temperatura más alta del país se registró en la ciudad de Allahabad, donde se alcanzaron los 44,4°C.

El IMD informó de que esta ola de calor se inició el 18 de abril en el estado norteño de Haryana y ya afecta a la capital, Nueva Delhi, hacia donde se ha desplazado progresivamente. Según el organismo, la expansión del fenómeno no se detiene en la zona metropolitana, sino que continúa avanzando hacia el este y el centro del subcontinente. Esta trayectoria ha puesto en alerta a las autoridades de la capital y de los estados vecinos, que prevén que el ambiente sofocante en la región de Nueva Delhi y sus alrededores se mantenga de forma persistente al menos hasta el próximo 24 de abril.