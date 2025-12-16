Hombre que desarmó a uno de los tiradores de Sídney recibió dos disparos

Sídney, Australia.- El hombre que desarmó a uno de los autores del atentado en Sídney, que se ha cobrado la vida de 15 personas, además de la de uno de los presuntos atacantes, se recupera en un hospital tras recibir disparos en el brazo y la mano, dijo un familiar.

Identificado por medios australianos como Ahmed al Ahmed, de 43 años, se escondió el domingo detrás de unos vehículos para sorprender a uno de los asaltantes y forcejear con él hasta quitarle con sus propias manos el rifle con el que disparaba a los transeúntes en la popular playa de Bondi.

"Es un héroe al 100 %", declaró Mustafa, un primo de Ahmed, al canal australiano 7 News.

El familiar dijo que Ahmed, padre de dos hijos y propietario de una frutería, permanece hospitalizado tras ser operado por heridas de bala en el brazo y en la mano.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.