  1. Inicio
  2. · Mundo

Hermanas mexicanas reparten comida a familias con miedo a salir por redadas en Chicago

La iniciativa comenzó a través de redes sociales y ha llegado a numerosas familias, quienes expresan su agradecimiento por recibir alimentos básicos y dulces para sus hijos

  • 19 de octubre de 2025 a las 14:37
Hermanas mexicanas reparten comida a familias con miedo a salir por redadas en Chicago

Las hermanas destacan que su objetivo no es el reconocimiento, sino inspirar a otros a ayudar a su comunidad.

 Foto: Univisión

Chicago, Estados Unidos.- Ante el temor que generan las redadas de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), muchas familias en Chicago han optado por quedarse en casa, incluso evitando salir al supermercado.

Frente a esta situación, Verónica y Beatriz Gómez, dos hermanas de origen mexicano, decidieron actuar para apoyar a su comunidad.

Desde hace dos semanas, las hermanas convirtieron la cochera de su hogar en un pequeño centro de ayuda, donde preparan y reparten despensas con el apoyo de familiares y amigos.

“Estamos poniéndole todas las cosas básicas: plátanos, verduras, huevo, leche, pollo, carne, papel de baño, y un poquito de dulces porque muchos niños no podrán salir en Halloween”, explica Verónica Gómez.

La iniciativa comenzó a través de redes sociales. Beatriz publicó un mensaje invitando a quienes necesitaran ayuda, y rápidamente recibió respuestas de familias angustiadas.

“Entre mi hermana, mis amigos y familiares hicimos una colecta y salimos a comprar los alimentos”, cuenta Beatriz.

En los vecindarios donde entregan las despensas, muchas familias prefieren mantenerse en el anonimato por miedo a ser identificadas. Sin embargo, expresan profundo agradecimiento por la labor de las hermanas.

“Estoy pasando por algo difícil. He visto carros sospechosos y me da miedo salir. Esto me ha afectado emocionalmente, me encierro, lloro... Pero esta ayuda me da esperanza”, relata una beneficiaria. Otra mujer agrega: “No cualquiera hace esto. De verdad, es una ayuda muy grande”.

Derian Méndez, hija de inmigrantes, resume el sentimiento de muchos: “la gente tiene miedo de salir siquiera a comprar comida. Esta ayuda llega justo a tiempo”.

Para Verónica y Beatriz Gómez, la iniciativa no busca reconocimiento personal, sino motivar a otros a apoyar a sus vecinos.

“Esto no es por nosotras, sino para que la gente se concientice y empiece a ayudar al prójimo”, asegura Beatriz.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias