Hermanas mexicanas reparten comida a familias con miedo a salir por redadas en Chicago

Chicago, Estados Unidos.- Ante el temor que generan las redadas de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), muchas familias en Chicago han optado por quedarse en casa, incluso evitando salir al supermercado.
Frente a esta situación, Verónica y Beatriz Gómez, dos hermanas de origen mexicano, decidieron actuar para apoyar a su comunidad.
Desde hace dos semanas, las hermanas convirtieron la cochera de su hogar en un pequeño centro de ayuda, donde preparan y reparten despensas con el apoyo de familiares y amigos.
“Estamos poniéndole todas las cosas básicas: plátanos, verduras, huevo, leche, pollo, carne, papel de baño, y un poquito de dulces porque muchos niños no podrán salir en Halloween”, explica Verónica Gómez.
La iniciativa comenzó a través de redes sociales. Beatriz publicó un mensaje invitando a quienes necesitaran ayuda, y rápidamente recibió respuestas de familias angustiadas.
“Entre mi hermana, mis amigos y familiares hicimos una colecta y salimos a comprar los alimentos”, cuenta Beatriz.
En los vecindarios donde entregan las despensas, muchas familias prefieren mantenerse en el anonimato por miedo a ser identificadas. Sin embargo, expresan profundo agradecimiento por la labor de las hermanas.
“Estoy pasando por algo difícil. He visto carros sospechosos y me da miedo salir. Esto me ha afectado emocionalmente, me encierro, lloro... Pero esta ayuda me da esperanza”, relata una beneficiaria. Otra mujer agrega: “No cualquiera hace esto. De verdad, es una ayuda muy grande”.
Derian Méndez, hija de inmigrantes, resume el sentimiento de muchos: “la gente tiene miedo de salir siquiera a comprar comida. Esta ayuda llega justo a tiempo”.
Para Verónica y Beatriz Gómez, la iniciativa no busca reconocimiento personal, sino motivar a otros a apoyar a sus vecinos.
“Esto no es por nosotras, sino para que la gente se concientice y empiece a ayudar al prójimo”, asegura Beatriz.