Helicóptero que se accidentó en Nueva York habría perdido las aspas en el aire

El director ejecutivo de la empresa turística New York Helicopter Tours que operaba el aparato, Michael Roth, dijo al New York Post estar "devastado" y agregó: "No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros".

"Lo único que se me ocurre, no tengo ni idea, es que o un pájaro chocó (con las aspas) o que las aspas fallaron", aventuró Roth, que dijo estar "absolutamente devastado".