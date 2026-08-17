Hawái amanece con escuelas y oficinas públicas cerradas por el huracán Lala

Hawái.- El gobernador de Hawái, Josh Green, decretó este lunes el cierre de las escuelas, oficinas públicas y juzgados debido al paso del huracán Lala cerca del archipiélago durante el fin de semana, que provocó intensas lluvias y cortes de electricidad masivos.

"Necesitamos uno o dos días para recuperarnos, así que vamos a cerrar este lunes las escuelas a lo largo del estado, además de las oficinas del condado y estatales", dijo Green en un video publicado en la red social X.

El cierre podría extenderse al martes en caso de que las tareas de recuperación y limpieza de escombros se alarguen, agregó el gobernador.

"Lo más importante es que no registramos una pérdida significativa de vidas humanas", aseguró Green. Las autoridades han reportado hasta el momento la muerte de una persona en un accidente de tráfico atribuido a las malas condiciones meteorológicas.

Un total de 200.000 personas continuaban sin electricidad a las 17:00 hora local del domingo (03:00 GMT), según los últimos datos disponibles.