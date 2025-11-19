Harvard investiga la relación entre Larry Summers y el pederasta Jeffrey Epstein

Redacción internacional.- La Universidad de Harvard investiga la relación entre su expresidente y también exsecretario del Tesoro estadounidense Larry Summers y el pederasta Jeffrey Epstein, después de que hayan salido a la luz numerosos correos electrónicos que muestran años de correspondencia entre ambos. La cadena CNN informa este miércoles de que, según reveló un portavoz de Harvard al periódico estudiantil The Crimson, la investigación también incluye a la esposa de Summers, profesora emérita de literatura estadounidense en la universidad, y a casi una docena de actuales y antiguos miembros de la institución. "La universidad está revisando la información relativa a personas de Harvard incluida en los documentos recientemente publicados sobre Jeffrey Epstein para evaluar qué medidas podrían ser necesarias", declaró el portavoz a The Crimson.

Summers, que presidió Harvard de 2001 a 2006 y fue secretario del Tesoro en el Gobierno del presidente Bill Clinton, anunció este lunes que se retirará temporalmente de sus compromisos públicos tras la divulgación de nuevos documentos que detallan sus intercambios con Epstein. "Estoy profundamente avergonzado de mis acciones y reconozco el dolor que han causado", afirmó en un comunicado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Summers, que mantendrá sus actividades académicas como profesor en Harvard, dijo que su decisión busca "reconstruir la confianza y reparar relaciones" tras conocerse años de correspondencia con Epstein.