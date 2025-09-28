  1. Inicio
Hamás pide a Israel una tregua de 24 horas para rescatar a dos rehenes en Gaza

Las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, exigieron al Ejército israelí detener sus bombardeos en la ciudad de Gaza por 24 hora para intentar rescatar a dos rehenes israelíes

  • 28 de septiembre de 2025 a las 07:21
Hamás pidió este domingo a Israel una tregua temporal de 24 horas para facilitar el rescate de dos cautivos.

Jerusalén, Israel.- Las Brigadas Al Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamás, pidió este domingo al Ejército israelí que retroceda en una zona de la ciudad de Gaza y detenga sus bombardeos durante 24 horas para intentar rescatar a dos rehenes israelíes allí cautivos.

En sendos comunicados, las Brigadas Al Qasam anuncian que se ha interrumpido la comunicación con los rehenes Omri Miran y Matan Angrest debido a los ataques lleva a cabo Israel desde hace dos días en los barrios de Sabra y Tal al Hawa de la capital gazatí. "La vida de los dos prisioneros está en peligro", afirma el brazo armado de Hamás.

Israel mata al menos 47 gazatíes, entre ellos varios niños, dos médicos y un periodista

"Las fuerzas de ocupación (israelíes) deben retroceder inmediatamente al sur de la calle 8 y detener las salidas aéreas durante 24 horas a partir de las 18:00 de esta tarde para intentar sacar a los prisioneros. Quien avisa no es traidor", dicen las Brigadas del Al Qasam.

El pasado abril, Hamás publicó un vídeo propagandístico de Omri Miran, que arrancaba con imágenes de un túnel subterráneo hasta llegar a la habitación donde se encontraba el cautivo.

Miran, que ahora tiene 28 años, fue secuestrado de su casa en el kibutz Nahal Oz durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y ya había aparecido en otro vídeo propagandístico de los islamistas en abril de 2024.

Y el pasado marzo publicó otro vídeo de Matan Angrest, que ahora tiene 22 años y fue secuestrado también de Nahal Oz. Su familia denunció entonces "el grave estado psicológico evidente" en que está su ser querido, asegurando que su mano derecha no funcionaba, sus ojos y su boca se veían asimétricos y tenía la nariz rota.

Israel intensifica ataques en Gaza y mata al menos a 19 palestinos en un solo día

El Ejército israelí lleva a cabo una operación militar para invadir la ciudad de Gaza, capital del enclave palestino. Está considerada por Israel como uno de los bastiones de Hamás en la Franja y su intención es rescatar a los rehenes que siguen en la Franja: 48 en total, de los cuales solo 20 se estima que siguen vivos.

Para ello, ha ordenado al millón de habitantes de la urbe que se desplacen al sur, a las reducidas zonas que aún no están ocupadas por Israel y en las que ya se hacinan cientos de miles de personas.

