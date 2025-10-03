Hamás acuerda liberar a todos los rehenes y pide negociar las condiciones del plan de paz

Franja de Gaza.- El grupo islamista palestino Hamás anunció este viernes que ha decidido liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló su disposición a negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz.



La organización dijo haber tomado esa decisión "tras un estudio exhaustivo" y "con el fin de lograr el cese de las hostilidades".



Hamás señaló que, en ese contexto, acuerda liberar a "todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos", "siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio".



Mostró igualmente la voluntad de iniciar "negociaciones inmediatas a través de los mediadores" para discutir los detalles del plan.



El grupo también dijo renovar "su acuerdo para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas), con base en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico".



Según su nota, la propuesta de Trump sobre el futuro de la Franja y los derechos "inherentes" del pueblo palestino "está vinculada a una postura nacional integral y se basa en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes"."Se debatirá en un marco nacional palestino integral. Hamás formará parte de él y contribuirá con plena responsabilidad", concluyó su nota.



Este mismo viernes, Trump había dado a Hamás de plazo hasta el domingo a las 18.00 horas de Washington (22.00 GMT) para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja y amenazó de lo contrario con que "se desatará un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista.En un mensaje en su red social, Truth Social, exigió a Hamás la liberación de "TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA".