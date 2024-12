Problema con la bebida del candidato a secretario de Defensa preocupa, según compañeros

1

Los Ángeles, Estados Unidos.- Compañeros de trabajo del nominado por Donald Trump a secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, expresaron a NBC News que el presentador de televisión tomaba en cantidades que les preocupaban mientras trabajaba en la cadena Fox.

Dos de ellos aseguraron queDos de ellos aseguraron que más de una docena de veces percibieron un olor a alcohol en él antes de que saliera al aire en el programa ‘Fox & Friends Weekend’, del que Hegseth fue copresentador.

Esas mismas dos personas y otra más, dijeron que lo habían escuchado hablar sobre tener resaca mientras se preparaba en el set, mientras que otra de las diez fuentes que hablaron con el medio estadounidense aseveró que percibió un olor a alcohol en él el mes pasado, y lo oyó quejarse de tener resaca este otoño.

Un ex empleado de Fox mencionó a NBC News que “todo el mundo” hablaba de ello entre bastidores, mientras que otro dijo que pese a ser “encantador”, actuaba como “si las reglas no se aplicaran a él”.

Un portavoz del equipo de transición del presidente electo dijo a NBC que las acusaciones “son completamente infundadas y falsas”.

Las declaraciones al medio estadounidense de parte de los empleados y ex empleados de la cadena Fox llegan después de que The New Yorker publicara un artículo que exponía el escabroso pasado laboral del aspirante a secretario de Defensa.

Este describía que el candidato de Trump para dirigir el Pentágono “fue obligado a dejar puestos de liderazgo anteriores por mala gestión financiera, comportamiento sexista y estar repetidamente intoxicado en el trabajo”.

La publicación explicaba que un informe “de un denunciante no revelado” sobre el mandato de Hegseth como presidente de Concerned Veterans for America (2013-2016) describía al presentador como una persona que “se emborrachaba repetidamente” mientras actuaba en el ejercicio de sus funciones oficiales, al grado de tener que ser sacado en brazos de los actos de la organización.

El informe también dice que Hegseth, que estaba casado en ese momento, y otros miembros de su equipo directivo persiguieron sexualmente a las empleadas de la organización.

Las declaraciones de sus compañeros y la publicación de The New Yorker han puesto en tela de juicio la capacidad de Hegseth de estar al frente del Pentágono.

Su nominación aun deberá ser confirmada por el Senado de EE.UU., que desde enero de 2025 será dominado por los republicanos.

Hegseth no es el único nominado de Trump que ha estado en el ojo del huracán, el excongresista Matt Gaetz tuvo que retirar su candidatura como fiscal general de EE.UU., tras estar involucrado en un caso de abuso de menores.

La nominación de Gaetz se había convertido en la más controvertida de las anunciadas por el nuevo gobierno y su confirmación en el Senado era muy incierta pese a la mayoría republicana en esa cámara del Legislativo.