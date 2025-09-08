Guterres "condena enérgicamente" el atentado de Jerusalén

Naciones Unidas.-El secretario general de la ONU, António Guterres, "condenó enérgicamente este lunes el atentado terrorista" en un autobús en Jerusalén, en el que murieron seis personas y una decena más quedaron heridas.

En una breve declaración emitida en Nueva York, Guterres señaló que ha enviado "sus dolidas condolencias" a las familias de las víctimas, al tiempo que desea un rápido restablecimiento de los heridos.

Guterres suma así su declaración a la que previamente hizo desde Ginebra el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien calificó de "espantoso" el atentado, pero añadió que "la respuesta a este tipo de violencia debe ajustarse al derecho internacional".