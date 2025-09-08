"Atacantes subieron al autobús y abrieron fuego contra los pasajeros": atentado en Israel

Cuerpos en la calle y en la acera, así como cristales rotos, quedaron esparcidos tras el ataque en una parada de bus al norte de Israel. Las imágenes del atentado terrorista que sembró terror este lunes en Israel.
Los fallecidos son tres hombres de unos 30 años y otro hombre de unos 50, que murieron en el lugar, a los que hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y falleció en el centro médico.
El autobús evidencia varios impactos de bala denotando la brutalidad con la que ocurrió el ataque.
Policías israelíes resguardan el área tras el ataque en una parada de autobús en el norte de Jerusalén.
Un total de doce personas fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.
El suceso ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego, reportó el MDA.
La policía informó por su parte de que los dos "terroristas" causantes de los disparos fueron "neutralizados" allí mismo.
"Los heridos yacían en la calle y la acera cerca de una parada de autobús, algunos inconscientes", indicó un paramédico del MDA en un comunicado.
Paramedicos atienden a uno de los heridos en la parada de autobús donde ocurrió la balacera que dejó cinco muertos.
Una autoridad declaró que "había destrucción generalizada, cristales rotos en el suelo y una gran conmoción".
Tras el ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó en un comunicado de que estaba llevando a cabo una evaluación de la situación con los responsables de las fuerzas de seguridad.