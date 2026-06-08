Guatemala en alerta ante las lluvias por la tormenta tropical Cristina

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Las autoridades guatemaltecas se declararon este lunes en alerta ante el acercamiento de la tormenta tropical Cristina en las costas del Pacífico centroamericano, que intensificará las lluvias en todo el país, de acuerdo a la previsión meteorológica.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió una alerta color anaranjada, la segunda en jerarquía de las cuatro con las que cuenta la entidad gubernamental, ante las amenazas de inundaciones que podría provocar la tormenta tropical "y por todos los eventos activos" de carácter climático.

Inicialmente el Gobierno guatemalteco lanzó una alerta amarilla ante la depresión tropical Tres-E, pero posteriormente al convertirse en la tormenta tropical Cristina la elevó a naranja.