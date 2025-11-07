González Urrutia y Machado dicen que pidieron revisar la situación de TPS para venezolanos

Caracas, Venezuela.-Los líderes opositores de Venezuela Edmundo González Urrutia y María Corina Machado aseguraron este viernes que han pedido a la Administración de Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos la revisión de la decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.

"Nuestro corazón está con cada uno de ellos en esta situación crítica. Trabajamos día y noche para alcanzar de las autoridades estadounidenses una revisión del caso y lograr la emisión de un estatus que los proteja. Lo hemos solicitado a la Administración y al Congreso estadounidense a través de distintas gestiones permanentes", indicaron los opositores en un comunicado conjunto publicado en X.

González Urrutia y Machado dijeron sentirse preocupados por la noticia de la revocación del TPS que, advierten, afectará a "cientos de miles de ciudadanos venezolanos que en 2021 recibieron dicho beneficio en Estados Unidos".

"Ser venezolano no puede ser nunca más sinónimo de refugiado. Por eso, la mayor protección para cada venezolano, dentro y fuera de Venezuela, es recuperar la libertad de su patria, el valor de su pasaporte y contar con un Gobierno democrático que los defienda", añadieron.