Gobierno colombiano difunde un comunicado de la guerrilla en una cuenta oficial

Bogotá, Colombia.- El Gobierno colombiano quedó envuelto en una nueva polémica después de que una cuenta en redes sociales del Instituto Nacional de Vías (Invías), adscrito al Ministerio de Transporte, replicara un comunicado de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) convocando a un paro armado en protesta contra "las amenazas de intervención imperialista" de Estados Unidos.

Invías publicó esta semana en la red social X un mensaje pidiendo a la ciudadanía "evitar viajes innecesarios", en el que compartió el comunicado del ELN que decretaba un paro armado de tres días en el país, una medida que desde su inicio el domingo ha derivado en ataques contra infraestructuras y contra la policía en distintos departamentos, con víctimas mortales.

"Esto es una vergüenza para el país y el estado de derecho: una entidad oficial de primer nivel nacional haciéndole eco a un comunicado terrorista del ELN en la cuenta adscrita al Invías", criticó en redes el gobernador del departamento de Antioquia (noroeste), Andrés Julián Rendón. El mandatario regional acusó al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, de "amplificar el terrorismo vía canales oficiales".