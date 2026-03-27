Funcionario de Trump sugirió "golpear" a manifestantes contra las redadas, según correos

Washington, Estados Unidos.-Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sugirió que los agentes federales deberían haber golpeado y arrestado a los manifestantes que protestaron contra las redadas migratorias en Los Ángeles en junio pasado, según correos electrónicos citados este viernes por Los Angeles Times.

El abogado Joseph Mazzara, quien se desempeñaba entonces como asesor jurídico general interino DHS escribió en una cadena de correos internos que “Ellos (los agentes) deberían haber simplemente comenzado a golpear a los alborotadores” y a arrestar a todo aquel que no lograra escapar.

“A nadie le gusta recibir golpes con un bastón, y la gente tiende a salir corriendo cuando eso comienza a suceder de verdad”, agregó el abogado en los mensajes obtenidos por la organización American Oversight —a través de la Ley de Libertad de Información— y compartidos con el periódico angelino.

Los comentarios de Mazzara salen a la luz en medio de pedidos de investigación de la labor de Kristi Noem a la cabeza del DHS.