Fuerzas de EE UU empiezan a salir de bases de Irak en cumplimiento con programa de retirada

Bagdad, Irak.-Las fuerzas de Estados Unidos que forman parte de la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) han comenzado a abandonar las bases iraquíes de Bagdad y de la provincia occidental de Al Anbar, donde se concentran sus efectivos, en cumplimiento del acuerdo de retirada del país árabe.

Un coronel del Ejército iraquí dijo a EFE bajo condición de anonimato que "en los últimos dos días, las unidades militares de las fuerzas estadounidenses se retiraron de la base de Ain al Asad, en la provincia de Al Anbar (oeste), en dirección a Erbil", la capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte de Irak.

Además, Estados Unidos también ordenó la salida de un número de sus efectivos estacionados en la base Victoria, adyacente al Aeropuerto Internacional de Bagdad, y fueron trasladadas por aire a Kuwait.